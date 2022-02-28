О нас
Аудио новости

Украина обратилась к Mastercard и Visa прекратить обслуживание банков РФ и Беларуси

Украина обратилась к Mastercard и Visa прекратить обслуживание банков РФ и Беларуси Министерство финансов Украины обратилось к международным платежным системам Mastercard, Visa и American Express с просьбой прекратить обслуживание всех банков РФ и Беларуси.
Финансы
28 февраля 2022 г. 17:29
Украина обратилась к Mastercard и Visa прекратить обслуживание банков РФ и Беларуси

Министерство финансов Украины обратилось к международным платежным системам Mastercard, Visa и American Express с просьбой прекратить обслуживание всех банков РФ и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.

"Сейчас обратился лично к руководителям компаний Mastercard, Visa и American Express с просьбой прекратить обслуживание всех банков РФ и Беларуси. В данной ситуации санкций многовато быть не может. Принятие такого решения сделает невозможными операции картами этих международных платежных систем и изолирует держателей карт от мировой финансовой системы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukraine appeals to Mastercard, Visa to stop servicing banks in Russia, Belarus

Другие новости из категории

Курс белорусского рубля рухнул к доллару и евро
Курс белорусского рубля рухнул к доллару и евро
28 февраля 2022 г. 15:25
ЧБТР: Банк будет следить за ситуацией в Украине и реагировать соответствующим образом
ЧБТР: Банк будет следить за ситуацией в Украине и реагировать соответствующим образом
28 февраля 2022 г. 14:51
Россия готовится к масштабной амнистии капитала
Россия готовится к масштабной амнистии капитала
28 февраля 2022 г. 14:50
Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки
Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки
28 февраля 2022 г. 14:32
Бумаги Сбербанка на Лондонской бирже упали на 75,11%
Бумаги "Сбербанка" на Лондонской бирже упали на 75,11%
28 февраля 2022 г. 12:55
Нацбанк Беларуси с марта поднимет ставку рефинансирования до 12%
Нацбанк Беларуси с марта поднимет ставку рефинансирования до 12%
28 февраля 2022 г. 12:37
Мосбиржа: Доллар подскочил до 90 рублей, евро — до 101,19 рубля
Мосбиржа: Доллар подскочил до 90 рублей, евро — до 101,19 рубля
28 февраля 2022 г. 11:39
Экономика Турции в прошлом году выросла на 11%
Экономика Турции в прошлом году выросла на 11%
28 февраля 2022 г. 11:37
Центробанк России в рамках интервенций продал валюту на 84,8 млрд рублей
Центробанк России в рамках интервенций продал валюту на 84,8 млрд рублей
28 февраля 2022 г. 11:34
Экономика Грузии выросла на 18%
Экономика Грузии выросла на 18%
28 февраля 2022 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi