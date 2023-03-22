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Украина и МВФ договорились о программе финансирования на $15 млрд

Украина и МВФ договорились о программе финансирования на $15 млрд Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования.
Финансы
22 марта 2023 г. 02:48
Украина и МВФ договорились о программе финансирования на $15 млрд

Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу МВФ.

МВФ достиг соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 миллиарда долларов. Соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели. Программа была разработана в соответствии с новой политикой Фонда в отношении кредитования в условиях исключительно высокой неопределенности, и от доноров, включая G7 и ЕС, ожидаются надежные финансовые гарантии.

Программа предусматривает двухэтапный подход: первая фаза, которая продлится первые 12-18 месяцев, должна укрепить фискальную, ценовую и финансовую стабильность за счет поддержки мобилизации доходов, отказа от денежного финансирования и чистое положительное финансирование от внутренних долговых рынков.

На втором этапе акцент будет смещен на более широкие реформы для укрепления макроэкономической стабильности, поддержки восстановления и скорейшей реконструкции, а также повышения устойчивости, в том числе в контексте целей вступления Украины в ЕС.

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