​Удешевление юаня обещает дополнительную прибыль Азербайджану от торговли с Китаем - АНАЛИТИКА

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Благодаря девальвации национальной валюты Китая - юаня на 4,6%, проведенной за последние три дня Центральным банком Китая (ЦБК), Азербайджан может сэкономить на торговых операциях с этой страной в среднем 2 млн. долларов в месяц.

Как отмечает аналитическая группа Report, товарооборот Азербайджана с Китаем в первом полугодии составил 288,4 млн. долларов, из которых на экспортные операции пришлось 259,3 млн. долларов. После девальвации стоимость закупаемых Азербайджаном у Китая товаров в долларовом выражении снизится на 4,6%. Это равно 12 млн. долларов за шесть месяцев. Отметим, что в первом полугодии Китай занял 6-ю строчку по объемам импорта в Азербайджан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт Азербайджана из Китая сократился на 50,6 млн. долларов или 16,3%.

Ожидается, что ЦБК продолжит девальвацию до конца этого года. Так, немецкий Deutsche Bank прогнозирует падение курса юаня к концу года на 10%.