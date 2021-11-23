Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане упал до 5%

Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 ноября текущего года составила 815,9 млн манатов.

Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 ноября текущего года составила 815,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,3% меньше по сравнению с показателем на 1 октября.

Проблемные кредиты снизились по сравнению с началом года на 8,65%, а за последний год - на 18,9%.

На конец октября удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 5%. Этот показатель составлял 5,5% к концу сентября, 6,1% к концу прошлого года и 6,8% к концу октября прошлого года.