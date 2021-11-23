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Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане упал до 5%

Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане упал до 5% Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 ноября текущего года составила 815,9 млн манатов.
Финансы
23 ноября 2021 г. 12:37
Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане упал до 5%

Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 ноября текущего года составила 815,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,3% меньше по сравнению с показателем на 1 октября.

Проблемные кредиты снизились по сравнению с началом года на 8,65%, а за последний год - на 18,9%.

На конец октября удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 5%. Этот показатель составлял 5,5% к концу сентября, 6,1% к концу прошлого года и 6,8% к концу октября прошлого года.

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Версия на английском языке Troubled loans constitute 5% of total loan portfolio 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin xüsusi çəkisi 5 %-ə düşüb

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