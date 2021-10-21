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Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане упал до 5,5%

Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане упал до 5,5% Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 октября текущего года составила 871,1 млн манатов.
Финансы
21 октября 2021 г. 17:13
Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане упал до 5,5%

Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 октября текущего года составила 871,1 млн манатов.

В сравнении с началом сентября, это на 3,7% меньше, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Проблемные кредиты снизились по сравнению с началом года на 2,5%, а за последний год - на 18,6%.

На конец сентября удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 5,5%. Этот показатель составлял 5,8% на конец августа, 6,1% на конец прошлого года и 7,2% на конец августа прошлого года.

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Версия на английском языке Troubled loans constitute 5.5% of total loan portfolio
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin xüsusi çəkisi 5,5%-ə düşüb

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