Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане упал до 5,5%

Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 октября текущего года составила 871,1 млн манатов.

Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 октября текущего года составила 871,1 млн манатов.

В сравнении с началом сентября, это на 3,7% меньше, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Проблемные кредиты снизились по сравнению с началом года на 2,5%, а за последний год - на 18,6%.

На конец сентября удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 5,5%. Этот показатель составлял 5,8% на конец августа, 6,1% на конец прошлого года и 7,2% на конец августа прошлого года.