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Раскрыты данные по объем азербайджанских ПИИ в экономику Грузии

Раскрыты данные по объем азербайджанских ПИИ в экономику Грузии Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Азербайджана в экономику Грузии в январе-марте 2024 года составили 12,7 млн долларов США.
Финансы
10 июня 2024 г. 16:22
Раскрыты данные по объем азербайджанских ПИИ в экономику Грузии

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Азербайджана в экономику Грузии в январе-марте 2024 года составили 12,7 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

Согласно статданным, в общем объеме ПИИ на долю Азербайджана в первом квартале 2024 года пришлось 6 %. В январе-марте 2023 года имел место отток азербайджанских инвестиций из Грузии в объеме 7,5 млн долларов США.

По данным службы, в первом квартале 2024 года суммарный объем ПИИ в экономику Грузии составил 201,4 млн, что на 64,4 % ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Лидером по объему ПИИ в Грузию в первом квартале стала Турция - 42,4 млн долларов (21 % в общем объеме инвестиций), Чехия - 41,5 млн долларов (20,6 %), США - 33,7 млн долларов (16,7 %).

Наибольший объем ПИИ в отчетный период был вложен в энергетический сектор Грузии - 78,7 млн долларов или 39,1 % от общего объема (рост по сравнению с январем-мартом 2023 года – на 21,5 %). На втором месте сфера торговли – 39,5 млн долларов или 19,6 % (спад на 56,4 %), на третьем - транспорт – 38,8 млн долларов или 19,3 % (спад на 10,4 %).

В 2023 году ПИИ в экономику Грузии снизились на 24 % - до 1,6 млрд долларов, из которых 53,6 млн долларов пришлось на азербайджанские инвестиции.

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