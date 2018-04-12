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    Удельный вес проблемных кредитов в инвалюте в Азербайджане достиг 20%

    В структуре кредитного портфеля примерно 40% кредитов размещено в инвалюте

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Уровень долларизации кредитов в Азербайджане продолжает снижаться.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

    На 1 марта в структуре кредитного портфеля 39,4% кредитов размещено в иностранной валюте. На 1 февраля этот показатель был равен 40,8%, на начало года - 40,9%.

    На конец февраля доля проблемных кредитов в инвалюте составила 19,6%. Этот показатель на конец января составил 18,7%, на конец прошлого года – 17,4%.

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