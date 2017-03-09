Удельный вес проблемных кредитов в банковском секторе Азербайджана достиг 24%

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле к концу 2016 года достиг 23,9%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2016 год.

Согласно отчету, в 2011 году этот показатель был равен 6,4%, в 2012-м – 6,0%, в 2013-м – 5,1%, в 2014-м – 5,3%, в 2015-м – 6,9%.

Отмечается, что объем кредитования в экономике на 1 января текущего года снизился до 15 938 млн манатов. В 2015 году эта цифра составила 21 718 млн манатов.

Напомним, что на конец 2016 года объем проблемных кредитов в кредитном портфеле Центробанка Азербайджана составил 8,95%. Месяцем ранее это соотношение было равно 8,86%, на конец 2015 года - 6,94%.