Удельный вес банковских кредитов в экономику страны увеличился

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-апрель текущего года на долю банковских кредитов пришлось 488 млн манатов или 10,8% инвестиций, направленных из финансовых источников в основной капитал, что означает годовой прирост на 37,7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Удельный вес кредитов в общем объеме средств увеличился на 3,1 процентных пункта.

Отметим, что в январе-апреле 2017 года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 4 533,4 млн манатов, что на 3,5% меньше соответствующего показателя прошлого года. В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 72,8%, бюджетных средств – 10,3%, личных средств населения – 4,4%, внебюджетных фондов – 1,2%. Инвестиции в государственный сектор составили 28,1%, негосударственный сектор – 71,9% от общего объема инвестиций. Из внутренних источников в основной капитал направлено 36,5% общих инвестиций.