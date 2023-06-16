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Учетная ставка в Азербайджане увеличится до 9,25%

Учетная ставка в Азербайджане увеличится до 9,25% Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ходе предстоящего 21 июня заседания правления ожидается, что повысит ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов до 9,25%, а затем приостановит ужесточение денежно-кредитной политики до конца года.
Финансы
16 июня 2023 г. 19:28
Учетная ставка в Азербайджане увеличится до 9,25%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ходе предстоящего 21 июня заседания правления ожидается, что повысит ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов до 9,25%, а затем приостановит ужесточение денежно-кредитной политики до конца года.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

Она приводит 4 аргумента в пользу такого решения: неуклонное замедление инфляции, которая тем не менее все еще превышает ставку рефинансирования; стабильный, но все еще повышенный уровень долларизации депозитов населения; рост денежной массы на фоне стимулирующей фискальной политики; расширение внутреннего спроса.

"Учитывая неуклонное замедление инфляции, мы не исключаем смягчения Центробанком тона заявления. На своем майском заседании ЦБА продолжил ужесточение денежно-кредитной политики, подняв ставку на 25 базисных пунктов до 9%. Кроме того, в целях корректировки денежно-кредитных условий Центробанк повысил нижнюю и верхнюю границы процентного коридора на 50 базисных пунктов и 25 базисных пунктов до 7,5% и 10% соответственно, тем самым расширив свои возможности по регулированию кредитной деятельности и поддержанию привлекательности депозитов в манатах", - сказала Г. Хайдаршина.

По ее словам, по итогам предыдущего заседания ЦБА подтвердил свою приверженность антиинфляционной денежно-кредитной политике. Среди инфляционных факторов Центробанк назвал расширение совокупного спроса на фоне стимулирующей фискальной политики. Комментируя дальнейшую траекторию ставок, ЦБА отметил, что рассмотрит возможность приостановки повышения ставок с последующим переходом к их снижению, если инфляция продолжит замедляться на фоне улучшения прогнозов.

"Учитывая, что инфляция замедляется и приближается к уровню ставки рефинансирования, Центробанк уже близок к завершению цикла повышения ставки и может приступить к заключительному в этом году повышению ставки на своем июньском заседании. После этого могут сформироваться предпосылки для приостановки монетарного ужесточения на последующих заседаниях", - считает главный экономист Газпромбанка.

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