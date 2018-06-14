Учетная ставка в Азербайджане снижена до 10%

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) учетная ставка снижена с 11% до 10%, а верхний и нижний пределы процентного коридора установлены на уровне +/- 2%.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

Напомним, что правление ЦБА 12 февраля 2018 года приняло решение о снижении учетной ставки с 15% до 13%, верхнего предела процентного коридора - с 18% до 16%, нижнего предела - с 10% до 8%, 9 апреля было решено снизить учетную ставку с 13% до 11%, а верхний и нижний пределы процентного коридора установить на уровне +/- 3%.