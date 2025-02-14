Участники платежного рынка Азербайджана смогут открывать корреспондентские счета

В ближайшем будущем Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создаст условия организациям, осуществляющим деятельность в сфере электронных денег и платежных систем, для открытия корреспондентских счетов.

В ближайшем будущем Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создаст условия организациям, осуществляющим деятельность в сфере электронных денег и платежных систем, для открытия корреспондентских счетов.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом регулирования платежных услуг и платежных систем ЦБА Хаяледдин Тагиев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, самым важным вопросом для ЦБА является обеспечение безопасности денежных средств клиентов, поэтому целесообразно организовать совместную деятельность с участниками платежного рынка:

"В настоящее время организации электронных денег и платежные организации осуществляют расчеты через системно значимые платежные системы и зависят от банков. Наша цель заключается в том, чтобы участники платежного рынка могли осуществлять расчеты самостоятельно. Это означает, что они должны открыть корреспондентские счета в системно значимых платежных системах ЦБА".