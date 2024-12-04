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Участники платежного рынка Азербайджана с 2025 года будут проходить аудит

Участники платежного рынка Азербайджана с 2025 года будут проходить аудит Участники платежного рынка Азербайджана, получившие лицензию от Центрального банка страны, с 2025 года обязаны будут проходить ежегодный аудит и предоставлять аудиторские отчеты.
Финансы
4 декабря 2024 г. 12:36
Участники платежного рынка Азербайджана с 2025 года будут проходить аудит

Участники платежного рынка Азербайджана, получившие лицензию от Центрального банка страны, с 2025 года обязаны будут проходить ежегодный аудит и предоставлять аудиторские отчеты.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом развития платежных услуг и платежных систем ЦБА Рашад Гасымов на VIII Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, рост безналичных платежей способствует повышению интереса мошенников к этой сфере, что требует усиления мер борьбы с мошенничеством.

"Одной из главных задач является внедрение усиленной аутентификации клиентов для обеспечения безопасности платежей. В соответствии с новыми требованиями, начиная с 2025 года, все лицензированные банки и платежные организации будут обязаны проходить аудит и предоставлять аудиторские отчеты", - сказал Гасымов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ödəniş bazarı iştirakçıları gələn ildən auditdən keçməli olacaq

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