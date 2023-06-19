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Убыток туристического центра "Шахдаг" приблизился к 100 млн манатов

Убыток туристического центра "Шахдаг" приблизился к 100 млн манатов Принадлежащее Государственному агентству по туризму ЗАО "Туристический центр Шахдаг" завершило 2022 год с убытком в размере 8,688 млн манатов.
Финансы
19 июня 2023 г. 10:15
Убыток туристического центра Шахдаг приблизился к 100 млн манатов

Принадлежащее Государственному агентству по туризму ЗАО "Туристический центр Шахдаг" завершило 2022 год с убытком в размере 8,688 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ЗАО, это на 37% больше, чем в 2021 году.

В результате накопленный убыток госкомпании увеличился на 9,8% и достиг 97,177 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы компании составили 302,204 млн манатов, что на 3,1% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства Акционерного общества сократились на 37,3% - до 1,874 млн манатов, а балансовый капитал уменьшился на 2,8% - до 300,33 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Şahdağ Turizm Mərkəzi"nin yığılmış zərəri 100 milyon manata yaxınlaşıb

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