Убыток Объединенной службы водоснабжения крупных городов увеличился почти на 27%

Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана завершила 2023 год с чистым убытком в 226,293 млн манатов, что на 26,7% больше, чем в 2022 году.

Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана завершила 2023 год с чистым убытком в 226,293 млн манатов, что на 26,7% больше, чем в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет службы, в результате накопленный убыток учреждения увеличился на 2,9% до 8 млрд 85,685 млн манатов.

В прошлом году доходы службы от реализации услуг снабжения питьевой водой и канализации составили 304,041 млн манатов (на 7,65% больше, чем годом ранее).

По состоянию на 1 января текущего года активы учреждения составили 1 млрд 166,847 млн манатов, что на 9,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

В 2023 году ее обязательства сократились на 24,8% до 484,599 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 5,4% до 682,248 млн манатов.