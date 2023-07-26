Убыток Центра анализа экономических реформ и коммуникаций снизился на 5%

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) завершил 2021 год с убытком в 648 тысяч манатов.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) завершил 2021 год с убытком в 648 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность центра, это на 5,3% меньше, чем в 2020 году.

Накопленный убыток учреждения увеличился в 3,4 раза и достиг 975 тысяч манатов.

В 2021 году операционные доходы ЦАЭРК составили 601 тыс. манатов (на 25,2% больше, чем в 2020 году), общие и административные расходы - 907 тыс. манатов (на 16,6% больше).

На 1 января 2022 года активы ЦАЭРК составляли 5,858 млн манатов, что на 10,3% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства центра сократились в 2,4 раза до 19 тыс. манатов, а балансовый капитал сократился на 10% - до 5,839 млн манатов.