О нас

Убыток Центра анализа экономических реформ и коммуникаций снизился на 5%

Убыток Центра анализа экономических реформ и коммуникаций снизился на 5% Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) завершил 2021 год с убытком в 648 тысяч манатов.
Финансы
26 июля 2023 г. 16:41
Убыток Центра анализа экономических реформ и коммуникаций снизился на 5%

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) завершил 2021 год с убытком в 648 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность центра, это на 5,3% меньше, чем в 2020 году.

Накопленный убыток учреждения увеличился в 3,4 раза и достиг 975 тысяч манатов.

В 2021 году операционные доходы ЦАЭРК составили 601 тыс. манатов (на 25,2% больше, чем в 2020 году), общие и административные расходы - 907 тыс. манатов (на 16,6% больше).

На 1 января 2022 года активы ЦАЭРК составляли 5,858 млн манатов, что на 10,3% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства центра сократились в 2,4 раза до 19 тыс. манатов, а балансовый капитал сократился на 10% - до 5,839 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin zərəri 5 % azalıb

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi