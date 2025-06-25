Убыток БФБ в 2024 году составил 1 млн манатов

БФБ в прошлом году понесла убыток в размере 1 млн манатов

Бакинская фондовая биржа (БФБ) завершила 2024 год с чистым убытком в 1 млн манатов, что в 2,7 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет БФБ.

В прошлом году убыток БФБ до налогообложения составил 1,175 млн манатов (в 2,6 раза больше, чем годом ранее).

На 1 января 2025 года активы БФБ оцениваются в 10,531 млн манатов, что на 6,5% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства БФБ увеличились на 20,5% - до 1,576 млн манатов, а балансовый капитал сократился на 10,05%, до 8,954 млн манатов.