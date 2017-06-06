Убыток Азербайджанского фонда страхования вкладов увеличился в более чем 4 раза

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Активы Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) на 1 января этого года составили 87,463 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ADIF, это на 35,1% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

За отчетный период общие обязательства фонда увеличились в 3,7 раза – до 594,919 млн манатов, страховые резервы – в 20,4 раза, составив 507,456 млн манатов.

В 2016 году страховые взносы ADIF составили 26,476 млн манатов (+6,8%), финансовые доходы - 3,961 млн манатов (+14,6%), полученные обратно у банков средства, направленные на выплату компенсаций, - 83,638 млн манатов, выплаченные компенсации - 587,245 млн манатов (прирост в 3,9 раза), административные и прочие операционные расходы - 3,509 млн манатов (+32,6%), финансовые расходы - 4,568 млн манатов (прирост в 114 раз), прочие расходы - 1,314 млн манатов. В конечном счете прошлогодний убыток банков составил 482,561 млн манатов, что в 4,3 раза превышает показатель предыдущего года.