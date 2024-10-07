Убыток ASCO за I полугодие составил около 17 млн манатов

16:56

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило I полугодие текущего года с убытком в размере 16,875 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ASCO.

Отмечается, что общество в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль в размере 18,715 млн манатов.

В январе-июне 2024 года доходы ASCO составили 202,051 млн манатов (на 27,2% меньше, чем годом ранее), себестоимость услуг - 167,657 млн манатов (меньше на 9,8%).

Административные расходы общества в отчетном периоде составили 28,058 млн манатов ( на 11,5% меньше), социальные - 1,944 млн манатов (в 2,5 раза больше), прочие операционные доходы - 23,505 млн манатов (в 2,1 раза больше), прочие операционные расходы - 43,964 млн манатов (на 31,8% больше) и т.д.

По состоянию на 1 июля текущего года активы ASCO составили 1 млрд 814,987 млн манатов, что на 17,8% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства ЗАО увеличились на 14,5%, до 395,43 млн манатов, балансовый капитал вырос на 18,8%, до 1 млрд 419,557 млн манатов.

Отметим, что ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" было основано в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.