Убыток Агентства социальных услуг увеличился на 9%

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершило 2023 год с убытком в размере 57,46 млн манатов.

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершило 2023 год с убытком в размере 57,46 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Агентства, это на 8,6% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году операционные доходы Агентства социальных услуг составили 92 тыс. манатов (в 18,4 раза больше, чем годом ранее), расходы на персонал - 38,095 млн манатов (+22,3%), расходы на социальные услуги и финансовую помощь - 7,678 млн манатов (-26,6%), расходы на износ и амортизацию - 2,137 млн манатов (+0,5%), административные и другие операционные расходы - 9,333 млн манатов (+5,9%).

По состоянию на 1 января текущего года активы Агентства составили 67,239 млн манатов (-4,7%). За отчетный период обязательства агентства увеличились на 1,2% и достигли 247 тыс. манатов, а балансовый капитал снизился на 4,7% - до 66,992 млн манатов.

Агентство социальных услуг создано указом президента Ильхама Алиева от 30 июня 2020 года. Его уставный капитал составляет 1 млн манатов.