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Убытки "Шахдагского туристического центра" превысили 65 млн манатов

Убытки "Шахдагского туристического центра" превысили 65 млн манатов ЗАО "Шахдагский туристический центр", принадлежащее Государственному агентству по туризму, завершило 2019 год с убытком в размере 20,431 млн манатов
Финансы
16 января 2021 г. 10:50
Убытки Шахдагского туристического центра превысили 65 млн манатов

ЗАО "Шахдагский туристический центр", принадлежащее Государственному агентству по туризму, завершило 2019 год с убытком в размере 20,431 млн манатов.

Это на 25,6% меньше, чем в 2018 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Таким образом, накопленный убыток акционерного общества увеличился на 17,9% и достиг 65,29 млн манатов.

В 2019 году операционные доходы "Шахдагского туристического центра" составили 20,366 млн манатов (на 0,6% меньше в годовом сравнении), в том числе операционные доходы - 8,639 млн манатов (на 13,1% меньше), доходы за счет субсидий из государственного бюджета - 10,169 млн манатов (не изменились), прочие - 1,561 млн манатов (в 4,2 раза больше).

Операционные расходы компании за отчетный период составили 35,87 млн манатов (на 16,3% меньше), в том числе стоимость используемых материальных ресурсов - 2,722 млн манатов (на 35,4% меньше), расходы на персонал - 3,681 млн манатов (на 14,9% меньше), амортизационные расходы - 20,954 млн манатов (на 6,7% меньше), коммунальные расходы - 1,628 млн манатов (на 17,9% больше), расходы на страхование - 1,537 млн 9,5 раза больше), другие расходы составили 5,346 млн манатов (в 1,9 раза меньше).

Напомним, что "Шахдагский туристический центр" был создан в 2015 году. Комплекс, построенный рядом с Шахдагским национальным парком, является первым и самым крупным горнолыжным курортом в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке "Şahdağ Turizm Mərkəzi"nin yığılmış zərəri 65 milyon manatı keçib

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