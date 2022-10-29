Убытки кредитных союзов в Азербайджане выросли в 5 раз

Кредитные союзы Азербайджана завершили январь-сентябрь этого года с убытком в 0,05 млн манатов.

Кредитные союзы Азербайджана завершили январь-сентябрь этого года с убытком в 0,05 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

За 9 месяцев доходы кредитных союзов составили 1,8 млн манатов (на 5,3% меньше), расходы - 0,85 млн манатов (на 16,4% больше).

Активы кредитных союзов на 1 октября этого года составили 14,3 млн манатов, что на 0,7% больше, чем год назад.

За отчетный период обязательства кредитных союзов сократились на 10% - до 4,5 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 6,5% - до 9,8 млн манатов.