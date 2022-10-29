О нас

Убытки кредитных союзов в Азербайджане выросли в 5 раз

Убытки кредитных союзов в Азербайджане выросли в 5 раз Кредитные союзы Азербайджана завершили январь-сентябрь этого года с убытком в 0,05 млн манатов.
Финансы
29 октября 2022 г. 10:15
Убытки кредитных союзов в Азербайджане выросли в 5 раз

Кредитные союзы Азербайджана завершили январь-сентябрь этого года с убытком в 0,05 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

За 9 месяцев доходы кредитных союзов составили 1,8 млн манатов (на 5,3% меньше), расходы - 0,85 млн манатов (на 16,4% больше).

Активы кредитных союзов на 1 октября этого года составили 14,3 млн манатов, что на 0,7% больше, чем год назад.

За отчетный период обязательства кредитных союзов сократились на 10% - до 4,5 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 6,5% - до 9,8 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan-based credit unions quintuple loss 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı kredit ittifaqlarının zərəri 5 dəfə artıb

Самое читаемое

Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi