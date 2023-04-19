Убытки кредитных союзов в Азербайджане выросли на 25%

Кредитные союзы Азербайджана завершили первый квартал текущего года с убытком в размере 0,5 млн манатов.

Кредитные союзы Азербайджана завершили первый квартал текущего года с убытком в размере 0,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе-марте доходы кредитных союзов составили 0,7 млн манатов (на 12,5% меньше), расходы - 0,3 млн манатов (без изменений), отчисления в специальные резервы - 0,9 млн манатов (на 12,5% больше).

Активы кредитных союзов на 1 апреля этого года составили 13,1 млн манатов, что на 9,7% меньше, чем год назад. Из них 11,3 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора уменьшился на 8,9%.

За отчетный период обязательства кредитных союзов сократились на 26,5% - до 3,6 млн манатов, а балансовый капитал уменьшился на 1% - до 9,5 млн манатов.