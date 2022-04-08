Убытки ИВЦ приблизились к 19 млн манатов

Информационно-вычислительный центр Министерства цифрового развития и транспорта завершил 2019 год с чистым убытком в размере 2,9 млн манатов.

Информационно-вычислительный центр Министерства цифрового развития и транспорта завершил 2019 год с чистым убытком в размере 2,9 млн манатов.

Это на 39,8% меньше, чем в 2018 году, сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ИВЦ.

При этом накопленный убыток структуры увеличился на 18,5% и достиг 18,613 млн манатов.

В 2019 году убыток центра до уплаты налога на прибыль составил 2,175 млн манатов (на 48,3% меньше, чем в 2018 году), а выплаты по налогу на прибыль - 725 тыс. манатов (на 19,6% больше).

На 1 января 2020 года активы ИВЦ составили 29,523 млн манатов, что на 6,6% меньше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства центра выросли на 12,3% - до 7,312 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 11,5% - до 22,211 млн манатов.

Напомним, что ИВЦ был создан в 1974 году, с декабря прошлого года функционирует в составе ООО AzInTelecom. Его уставный капитал составляет 240 тысяч манатов.