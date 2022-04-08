О нас
Аудио новости

Убытки ИВЦ приблизились к 19 млн манатов

Убытки ИВЦ приблизились к 19 млн манатов Информационно-вычислительный центр Министерства цифрового развития и транспорта завершил 2019 год с чистым убытком в размере 2,9 млн манатов.
Финансы
8 апреля 2022 г. 13:47
Убытки ИВЦ приблизились к 19 млн манатов

Информационно-вычислительный центр Министерства цифрового развития и транспорта завершил 2019 год с чистым убытком в размере 2,9 млн манатов.

Это на 39,8% меньше, чем в 2018 году, сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ИВЦ.

При этом накопленный убыток структуры увеличился на 18,5% и достиг 18,613 млн манатов.

В 2019 году убыток центра до уплаты налога на прибыль составил 2,175 млн манатов (на 48,3% меньше, чем в 2018 году), а выплаты по налогу на прибыль - 725 тыс. манатов (на 19,6% больше).

На 1 января 2020 года активы ИВЦ составили 29,523 млн манатов, что на 6,6% меньше показателя годом ранее. За отчетный период обязательства центра выросли на 12,3% - до 7,312 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 11,5% - до 22,211 млн манатов.

Напомним, что ИВЦ был создан в 1974 году, с декабря прошлого года функционирует в составе ООО AzInTelecom. Его уставный капитал составляет 240 тысяч манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Məlumat Hesablama Mərkəzinin yığılmış zərəri 19 milyon manata yaxınlaşıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
8 апреля 2022 г. 10:10
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
7 апреля 2022 г. 22:11
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
Кяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет
ФотоКяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет
7 апреля 2022 г. 17:17
Тофиг Зульфугаров: Процессы развиваются в интересах официального Баку
Тофиг Зульфугаров: Процессы развиваются в интересах официального Баку
7 апреля 2022 г. 13:43
Встреча в Брюсселе - очередная дипломатическая победа Азербайджана
Встреча в Брюсселе - очередная дипломатическая победа Азербайджана
7 апреля 2022 г. 13:01
Министр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры
ФотоМинистр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры
7 апреля 2022 г. 10:15
МИД Азербайджана: Брюссельская встреча является очередным важным шагом к будущему миру и спокойствию в регионе
МИД Азербайджана: Брюссельская встреча является очередным важным шагом к будущему миру и спокойствию в регионе
7 апреля 2022 г. 10:13
Глава Совета ЕС: Начался процесс устойчивого соглашения между Азербайджаном и Арменией
ВидеоГлава Совета ЕС: Начался процесс устойчивого соглашения между Азербайджаном и Арменией
7 апреля 2022 г. 03:46
Шарль Мишель: Сегодня мы добились большого прогресса
ВидеоШарль Мишель: Сегодня мы добились большого прогресса
7 апреля 2022 г. 03:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi