Убытки Центрального банка Азербайджана снизились на 61%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил 2022 год с чистым убытком в 63,955 млн манатов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил 2022 год с чистым убытком в 63,955 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 60,7% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году процентные доходы ЦБА составили 221,02 млн манатов (на 68,4% больше, чем годом ранее), процентные расходы - 167,928 млн манатов (на 0,9% больше), убытки от переоценке ценных бумаг - 92,846 млн манатов (в 5,7 раза больше), убытки от реализации ценных бумаг - 29,906 млн манатов (на 15,5% меньше), доходы по валютным операциям - 4,09 млн манатов, прочие доходы составили 39,659 млн манатов (в 2,2 раза больше).