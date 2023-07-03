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Убытки Центрального банка Азербайджана снизились на 61%

Убытки Центрального банка Азербайджана снизились на 61% Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил 2022 год с чистым убытком в 63,955 млн манатов.
Финансы
3 июля 2023 г. 15:55
Убытки Центрального банка Азербайджана снизились на 61%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил 2022 год с чистым убытком в 63,955 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 60,7% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году процентные доходы ЦБА составили 221,02 млн манатов (на 68,4% больше, чем годом ранее), процентные расходы - 167,928 млн манатов (на 0,9% больше), убытки от переоценке ценных бумаг - 92,846 млн манатов (в 5,7 раза больше), убытки от реализации ценных бумаг - 29,906 млн манатов (на 15,5% меньше), доходы по валютным операциям - 4,09 млн манатов, прочие доходы составили 39,659 млн манатов (в 2,2 раза больше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının zərəri 61 % azalıb

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