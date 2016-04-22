​Убытки Бакинского метрополитена выросли

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Бакинский метрополитен" завершил 2015 год с убытком в 28,305 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, убытки компании в годовом сравнении выросли на 2,7%.

За отчетный период доходы Бакинского метрополитена составили 90,566 млн. манатов, расходы - 118,871 млн. манатов. Это на 12,6% и 10,1% соответственно больше, чем в 2014 году.

Наряду с этим, доходы от пассажироперевозок в годовом исчислении выросли на 2,2% и достигли 43,005 млн. манатов. В то же время, объем субсидий из бюджета вырос на 5,47% и достиг 37,998 млн. манатов.

Расходы на персонал сократились на 0,25% - до 42,779 млн. манатов, амортизационные отчисления по земельным участкам, строениям и оборудованию выросли на 14,67%, составив 46,272 млн. манатов, амортизационные отчисления по нематериальным активам выросли на 56,1% и составили 234,115 тыс. манатов.

Согласно отчету, активы метрополитена в годовом сравнении выросли на 10,75% и на 1 января 2016 года достигли 2 226,771 млн. манатов. За этот период уставный капитал компании вырос на 18,67% и достиг 2 373,141 млн. манатов.