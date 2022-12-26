Убытки "Азерпочт" снизились на 30%

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Азерпочт" завершило 2021 год с чистым убытком в размере 5,439 млн манатов.

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Азерпочт" завершило 2021 год с чистым убытком в размере 5,439 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 29,8% меньше, чем в 2020 году.

Тем не менее, накопленный убыток компании вырос на 22% - до 26,771 млн манатов.

В прошлом году доходы "Азерпочт" от почтовых услуг составили 18,027 млн манатов (на 1,7% меньше, чем годом ранее), доходы от финансовых услуг - 12,136 млн манатов (на 12,8% меньше), доходы от других услуг - 10,188 млн манатов (на 14,6% больше), операционные расходы - 23,505 млн манатов (на 8,5% меньше), общие и административные расходы - 20,383 млн манатов (на 6,6% больше), прочие операционные доходы - 1,175 млн манатов (на 27,8% меньше), доходы от инвестиционной деятельности - 4,234 млн манатов, финансовые расходы - 35 тыс. манатов (на 37,7% меньше), экономия по налогу на прибыль - 124 тыс. манатов (на 16,8% меньше).

На 1 января этого года активы "Азерпочт" составляли 434,376 млн манатов, что в 2,8 раза больше, чем год назад. За отчетный период обязательства компании увеличились в 3,7 раза - до 387,733 млн манатов, а балансовый капитал сократился на 9,4% - до 46,644 млн манатов.

Напомним, что "Азерпочт" как коммерческая организация была создана в 2009 году на базе одноименного государственного предприятия. Уставный капитал ООО составляет 73,345 млн манатов. Компания является национальным почтовым оператором страны.