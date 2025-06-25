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Убытки Azərbaycan Nəşriyyatı выросли более чем на 14%

Убытки Azərbaycan Nəşriyyatı выросли более чем на 14% ООО "Azərbaycan Nəşriyyatı" завершило 2024 год с убытком в размере 1,842 млн манатов, что на 14,4% больше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
25 июня 2025 г. 11:50
Убытки Azərbaycan Nəşriyyatı выросли более чем на 14%

ООО "Azərbaycan Nəşriyyatı" завершило 2024 год с убытком в размере 1,842 млн манатов, что на 14,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ООО.

В прошлом году доходы "Azərbaycan Nəşriyyatı" составили 5,663 млн манатов (на 0,6% меньше, чем в предыдущем году), а расходы - 7,506 млн манатов (на 2,7% больше).

На 1 января этого года активы "Azərbaycan Nəşriyyatı" составили 31,112 млн манатов, что на 6,1% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства организации сократились на 18,7% - до 762 тыс. манатов, а балансовый капитал уменьшился на 5,7% - до 30,35 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Nəşriyyatı”nın zərəri 14 %-dən çox artıb

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