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UBS заплатит 1,44 млрд долларов по делу о выпуске ипотечных облигаций в США

UBS заплатит 1,44 млрд долларов по делу о выпуске ипотечных облигаций в США Министерство юстиции США оштрафовало швейцарский банк UBS Group AG на 1,44 млрд долларов в рамках урегулирования обвинений в нарушениях при секьюритизации и продаже ипотечных бумаг в период до мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Финансы
15 августа 2023 г. 12:22
UBS заплатит 1,44 млрд долларов по делу о выпуске ипотечных облигаций в США

Министерство юстиции США оштрафовало швейцарский банк UBS Group AG на 1,44 млрд долларов в рамках урегулирования обвинений в нарушениях при секьюритизации и продаже ипотечных бумаг в период до мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на MarketWatch.

Правительство США обвиняло швейцарский банк в обмане инвесторов при продаже 40 выпусков ипотечных облигаций в 2006 и 2007 годах.

"UBS намеренно делал ложные и вводящие в заблуждение заявления покупателям этих ценных бумаг относительно характеристик ипотечных кредитов, которыми они были обеспечены", - отмечалось в жалобе Минюста.

Представители UBS отметили, что сумма штрафа уже зарезервирована на счетах банка. По условиям соглашения обвинения с банка снимаются, при этом ему не придется признавать свою вину.

Как говорится в сообщении Минюста, UBS стал последним глобальным банком, урегулировавшим претензии американских властей по этому делу. Всего власти оштрафовали почти 20 банков, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и Citigroup Inc., на общую сумму 36 млрд долларов.

Акции UBS на торгах в Цюрихе во вторник дешевеют на 0,2%.

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