UBS: ФРС увеличит ставку в два этапа в этом году

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Швейцарская финансовая структура UBS Group Wealth Management дала прогнозы касательно повышения учетной ставки в этом году Федеральной резервной системой США (ФРС).

Как сообщает Report, согласно прогнозу, ФРС поднимет ставку в два этапа, что противоречит ожиданиям рынка.

Глава инвестиционного управления UBS по Азиатско-Тихоокеанскому региону Мин Лан Тан заявил в Сингапуре, что растущая экономика США и низкий риск кризиса позволяют ФРС повысить ставки заимствования.