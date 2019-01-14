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    UBS: ФРС увеличит ставку в два этапа в этом году

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Швейцарская финансовая структура UBS Group Wealth Management дала прогнозы касательно повышения учетной ставки в этом году Федеральной резервной системой США (ФРС).

    Как сообщает Report, согласно прогнозу, ФРС поднимет ставку в два этапа, что противоречит ожиданиям рынка.

    Глава инвестиционного управления UBS по Азиатско-Тихоокеанскому региону Мин Лан Тан заявил в Сингапуре, что растущая экономика США и низкий риск кризиса позволяют ФРС повысить ставки заимствования. 

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