UBS: ФРС увеличит ставку в два этапа в этом году

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Швейцарская финансовая структура UBS Group Wealth Management дала прогнозы касательно повышения учетной ставки в этом году Федеральной резервной системой США (ФРС).
Как сообщает Report, согласно прогнозу, ФРС поднимет ставку в два этапа, что противоречит ожиданиям рынка.
Глава инвестиционного управления UBS по Азиатско-Тихоокеанскому региону Мин Лан Тан заявил в Сингапуре, что растущая экономика США и низкий риск кризиса позволяют ФРС повысить ставки заимствования.
Nərmin RəhimovaАвтор новости