​У Bank Respublika появился новый акционер

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В числе акционеров и долевом распределении ОАО Bank Respublika произошли изменения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность банка.

По информации, доля Севды Натиг гызы Гулиевой, контролирующей 7,41% акций Bank Respublika, перешла Намику Садай оглу Гулиеву (новый акционер), доля Садая Асад оглу Гулиева, контролирующего 7,32%, перешла Эльчину Садай оглу Гулиеву (член Наблюдательного совета), а Натиг Садай оглу Гулиев (член Наблюдательного совета) получил долю покойной Марии Гейдар гызы Гулиевой, контролирующей 7,17%.

Кроме того, Н.Гулиев также получил 0,02% акций миноритарных акционеров банка. Таким образом, его доля выросла с 43,96% до 51,15%, а доля Э.Гулиева выросла с 7,74% до 15,06%. Взамен доля миноритарных акционеров упала с 0,1% до 0,08%.

Доля германской инвестиционной компании DEG и Sparkassen International Development Trust, а также председателя наблюдательного совета Bank Respublika Шакира Хаййам оглу Рагимова остались без изменений - 16,6%, 4,25% и 5,45% соответственно.

Напомним, что Bank Respublika был создан в 1992 году.