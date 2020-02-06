​Тюркский совет работает над созданием Инвестиционного фонда

На внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета обсудили вопросы развития отношений с не являющимися членами структуры странами и международными организациями.
Как передает Report, об этом сообщил генсек Тюркского совета Багдад Амреев.
По его словам, другим вопросом в повестке являлось придание импульса усилению тюркского мира: "Также было обсуждено продвижение организации на международной арене. В связи с этим были проведены обсуждения и приняты соответствующие решения".
Б.Амреев сказал, что в ходе заседания обсудили также экономические вопросы: "Мы работаем над созданием Тюркского инвестиционного фонда".