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Создан Совет банковских ассоциаций тюркских государств

Создан Совет банковских ассоциаций тюркских государств В турецком Стамбуле прошла церемония подписания соглашения о создании Совета банковских ассоциаций тюркских государств.
Финансы
5 ноября 2022 г. 11:48
Создан Совет банковских ассоциаций тюркских государств

В турецком Стамбуле прошла церемония подписания соглашения о создании Совета банковских ассоциаций тюркских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, Азербайджан принял участие в церемонии подписания.

Согласно информации, на церемонии присутствовали председатель правления Ассоциации банков Турции (TBB) Алпаслан Чакар, президент общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев, заместитель председателя правления Ассоциации банков Казахстана Марат Байтоков, заместитель председателя правления Ассоциации банков Кыргызстана Анвар Абдраев, принял участие директор по внешним связям Союза банков Узбекистана Таир Бабамурадов. Кроме того, в качестве наблюдателей на мероприятии присутствовали председатель правления Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе, председатель правления Ассоциации банков Северного Кипра Олгун Онад и генеральный секретарь Ассоциации банков Венгрии Левенте Коваджс.

Совет будет действовать в соответствии с правовыми нормами государств-членов Организации тюркских государств, международными конвенциями и уставами. В рамках Совета предусмотрено сотрудничество в таких вопросах, как развитие цифрового банкинга, борьба с климатическими и экологическими рисками, распространение платежных экосистем.

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Версия на английском языке Banking Unions Council of Turkic States established
Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətlərinin Bank Birlikləri Şurası yaradılıb

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