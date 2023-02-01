Тысячи офшоров с недвижимостью в Великобритании не раскрыли в срок своих бенефициаров

Более десяти тысяч офшорных компаний, владеющих недвижимостью на территории Великобритании, не раскрыли в срок имена своих конечных бенефициаров, несмотря на риски штрафов. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Financial Times.

Более десяти тысяч офшорных компаний, владеющих недвижимостью на территории Великобритании, не раскрыли в срок имена своих конечных бенефициаров, несмотря на риски штрафов. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Financial Times.

Специальный реестр офшорных компаний появился в августе 2022 года, и у компаний был срок до конца дня 31 января, чтобы внести в него сведения о своих истинных владельцах.

Однако на момент истечения дедлайна в нем зарегистрировались всего 19 510 компаний из 32 440. Небольшая часть незарегистрированных фирм могла прекратить существование, а документы примерно половины находятся в процессе рассмотрения и могут вскоре пополнить реестр, отмечает FT.

По новому закону анонимные владельцы недвижимости в Великобритании, приобретенной с 1999 года, должны были раскрыть свои личности до 31 января 2023 года. При этом указание конечных бенефициаров теперь обязательно для всех новых сделок по покупке жилой недвижимости и земельных участков с участием офшорных фирм.