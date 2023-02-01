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Тысячи офшоров с недвижимостью в Великобритании не раскрыли в срок своих бенефициаров

Тысячи офшоров с недвижимостью в Великобритании не раскрыли в срок своих бенефициаров Более десяти тысяч офшорных компаний, владеющих недвижимостью на территории Великобритании, не раскрыли в срок имена своих конечных бенефициаров, несмотря на риски штрафов. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Financial Times.
Финансы
1 февраля 2023 г. 20:10
Тысячи офшоров с недвижимостью в Великобритании не раскрыли в срок своих бенефициаров

Более десяти тысяч офшорных компаний, владеющих недвижимостью на территории Великобритании, не раскрыли в срок имена своих конечных бенефициаров, несмотря на риски штрафов. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Financial Times.

Специальный реестр офшорных компаний появился в августе 2022 года, и у компаний был срок до конца дня 31 января, чтобы внести в него сведения о своих истинных владельцах.

Однако на момент истечения дедлайна в нем зарегистрировались всего 19 510 компаний из 32 440. Небольшая часть незарегистрированных фирм могла прекратить существование, а документы примерно половины находятся в процессе рассмотрения и могут вскоре пополнить реестр, отмечает FT.

По новому закону анонимные владельцы недвижимости в Великобритании, приобретенной с 1999 года, должны были раскрыть свои личности до 31 января 2023 года. При этом указание конечных бенефициаров теперь обязательно для всех новых сделок по покупке жилой недвижимости и земельных участков с участием офшорных фирм.

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