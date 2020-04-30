Twitter потерпел убытки в размере 8,4 млн долларов

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, потерпела в первом квартале 2020 года чистые убытки в размере более 8 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует квартальная финансовая отчетность компании, опубликованная в четверг на ее сайте.

Согласно распространенным данным, убытки Twitter в первые три месяца текущего года составили 8,4 млн долларов США. Инвестиционные аналитики, по утверждению газеты The Wall Street Journal, ожидали, что убытки компании превысят 16 млн долларов США. В прошлом году за аналогичный период компания отчиталась о прибыли в размере 191 млн долларов США.

В то же время, по информации самой компании, ежедневная аудитория сервиса микроблогов выросла на 9% - до 166 млн пользователей в день. Выручка Twitter выросла в первом квартале на 2,6% - до 808 млн долларов США. Годом ранее данные по этому показателю равнялись 786,9 млн долларов США.

Twitter - соцсеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн твитов.