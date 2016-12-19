Турецкую лиру завтра ждет критическое решение

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ После повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в центре внимания финансовых рынков находится решение, принятие которого ожидается 20 декабря на заседании Центробанка Турции (TCMB). Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, финансовые рынки прогнозируют повышение учетной ставки TCMB на 0,25%, верхнего предела процентного коридора – на 0,5 процентных пункта. Однако немало аналитиков полагают, что Центробанк сохранит процентные ставки стабильными с целью выяснить реакцию финансовых рынков. Напомним, что под учетной ставкой в Турции подразумевается еженедельная ставка по операциям репо.

Отметим, что завтра состоится последнее заседание TCMB в 2016 году. На заседании 24 ноября TCMB повысил верхний предел процентного коридора на 0,25% - до 8,5%, учетную ставку или еженедельную ставку по операциям репо – на 0,5 процентных пункта – до 8%.

Аналитическая группа Report прогнозирует падение курса доллара до 3,40 TRY/USD в случае, если TCMB завтра повысит процентные ставки. Иначе курс может превысить историческую отметку в 3,60 3,40 TRY/USD. Дата очередного заседания TCMB неизвестна.

Report сообщает, что TCMB 16 декабря представил в парламент поправку о проведении заседаний денежной политики 8 раз в год. До этого TCMB проводил подобные заседании ежемесячно.