Турецкое агентство готово поддержать выход азербайджанских страховиков на рынок Турции

Турецкое агентство по регулированию и надзору за страхованием и частным пенсионным обеспечением готово поддержать выход азербайджанских страховых компаний на турецкий рынок.

Об этом Report заявил глава агентства Давут Ментеш.

По его словам, они еще не получали обращений от азербайджанских компаний, желающих выйти на страховой рынок Турции, но готовы рассмотреть таковые.

Ментеш сказал, что Турция придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в страховом секторе и в других областях.

Глава агентства выразил уверенность, что в скором времени в Азербайджане удастся создать центр, связанный со знаниями в области страхования по аналогу турецкого.