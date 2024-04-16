О нас

Турецкое агентство готово поддержать выход азербайджанских страховиков на рынок Турции

Турецкое агентство готово поддержать выход азербайджанских страховиков на рынок Турции
Финансы
16 апреля 2024 г. 14:53
Турецкое агентство готово поддержать выход азербайджанских страховиков на рынок Турции

Турецкое агентство по регулированию и надзору за страхованием и частным пенсионным обеспечением готово поддержать выход азербайджанских страховых компаний на турецкий рынок.

Об этом Report заявил глава агентства Давут Ментеш.

По его словам, они еще не получали обращений от азербайджанских компаний, желающих выйти на страховой рынок Турции, но готовы рассмотреть таковые.

Ментеш сказал, что Турция придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в страховом секторе и в других областях.

Глава агентства выразил уверенность, что в скором времени в Азербайджане удастся создать центр, связанный со знаниями в области страхования по аналогу турецкого.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Davut Mentes: 'We would like Azerbaijani insurance companies to enter Turkish market'
Версия на азербайджанском языке Davut Menteş: “Azərbaycanın sığorta şirkətlərinin Türkiyə bazarına daxil olmasını istəyərdik”

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi