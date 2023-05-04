Турецкий Ziraat не будет обрабатывать платежи за экспорт зерна без одобрения США и ООН

Турецкий государственный банк Ziraat не будет участвовать в обработке платежей за экспорт зерна из России без письменного одобрения США и ООН.

Турецкий государственный банк Ziraat не будет участвовать в обработке платежей за экспорт зерна из России без письменного одобрения США и ООН.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Минобороны Турции сообщило о намеченной на 5 мая встрече делегаций трех стран - Турции, России и Украины по зерновой сделке, срок действия которой истекает 18 мая.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, РФ, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле.