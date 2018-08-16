Турецкий министр организовал телеконференцию для зарубежных инвесторов

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак организовал телеконференцию для зарубежных инвесторов.

Как сообщает Report, на телеконференции присутствовали около 6 000 потенциальных инвесторов.

По словам министра, турецкая банковская система сильна и государство продолжит оказывать ей помощь: "Мы выйдем из нынешней ситуации еще более сильными".

Б.Албайрак также добавил, что Турция пытается добиться оживления на рынке труда. Он гарантировал инвесторам, что финансы, вложенные ими в экономику страны, не будут контролироваться.

По мнению экспертов, телеконференция приведет к росту индексов на турецкой фондовой бирже.