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    Турецкий министр организовал телеконференцию для зарубежных инвесторов

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак организовал телеконференцию для зарубежных инвесторов. 

    Как сообщает Report, на телеконференции присутствовали около 6 000 потенциальных инвесторов.  

    По словам министра, турецкая банковская система сильна и государство продолжит оказывать ей помощь: "Мы выйдем из нынешней ситуации еще более сильными".  

    Б.Албайрак также добавил, что Турция пытается добиться оживления на рынке труда. Он гарантировал инвесторам, что финансы, вложенные ими в экономику страны, не будут контролироваться. 

    По мнению экспертов, телеконференция приведет к росту индексов на турецкой фондовой бирже. 

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