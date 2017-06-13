Турецкий индекс BIST-100 достиг исторического рекорда

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Основной индекс Стамбульской фондовой биржи - BIST-100 приблизился к историческому рекорду – 100 000 пунктов. Как сообщает Report, индекс достиг отметки в 99 969,35 пункта, но не смог пробить критическую отметку и вновь вернулся к значению в 99 000 пунктов.

Аналитическая группа Report полагает, что индекс вырос на данных Управления статистики, показавших экономический рост в первом квартале года. Так, в этом периоде ВВП Турции увеличился до 5%, значительно превысив средний прогноз в 3,5%. Падение курса доллара в Турции вследствие общего удешевления доллара на глобальном валютном рынке привело к росту экономической активности в стране.