О нас

Турецкий фондовый рынок стал самым доходным в мире в 2022 году

Турецкий фондовый рынок стал самым доходным в мире в 2022 году Базовый индекс Borsa Istanbul 100 за 2022 год вырос более чем на 80% в долларовом выражении и на 150% в лирах - это лучший показатель, фиксировавшийся на турецком фондовом рынке с 1999 года.
Финансы
22 ноября 2022 г. 18:51
Турецкий фондовый рынок стал самым доходным в мире в 2022 году

Базовый индекс Borsa Istanbul 100 за 2022 год вырос более чем на 80% в долларовом выражении и на 150% в лирах - это лучший показатель, фиксировавшийся на турецком фондовом рынке с 1999 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики объясняют подобную ситуацию, складывающуюся на фоне растущей инфляции, агрессивной политикой ЦБ республики. Местные инвесторы рассматривают турецкие акции как "убежище" в сложившихся инфляционных условиях. Центробанк страны проводит нетрадиционную политику снижения процентных ставок для ускорения экономического роста, несмотря на то, что в октябре инфляция в Турции превысила отметку в 83%.

В 2022 году в Турции фиксировался самый высокий уровень инфляции за последние 20 лет, тренд на ее рост наблюдается в республике с весны 2021 года. Среди основных причин инфляционных тенденций в стране - рост цен на энергоносители и ослабление лиры.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi