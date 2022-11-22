Турецкий фондовый рынок стал самым доходным в мире в 2022 году

Базовый индекс Borsa Istanbul 100 за 2022 год вырос более чем на 80% в долларовом выражении и на 150% в лирах - это лучший показатель, фиксировавшийся на турецком фондовом рынке с 1999 года.

Базовый индекс Borsa Istanbul 100 за 2022 год вырос более чем на 80% в долларовом выражении и на 150% в лирах - это лучший показатель, фиксировавшийся на турецком фондовом рынке с 1999 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики объясняют подобную ситуацию, складывающуюся на фоне растущей инфляции, агрессивной политикой ЦБ республики. Местные инвесторы рассматривают турецкие акции как "убежище" в сложившихся инфляционных условиях. Центробанк страны проводит нетрадиционную политику снижения процентных ставок для ускорения экономического роста, несмотря на то, что в октябре инфляция в Турции превысила отметку в 83%.

В 2022 году в Турции фиксировался самый высокий уровень инфляции за последние 20 лет, тренд на ее рост наблюдается в республике с весны 2021 года. Среди основных причин инфляционных тенденций в стране - рост цен на энергоносители и ослабление лиры.