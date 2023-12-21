ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта до 42,5%

Центральный банк Турции на заседании в четверг поднял ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
Ставка по семидневным операциям РЕПО была увеличена до 42,5% годовых с 40%, отмечается в сообщении ЦБ.
Инфляция в Турции в ноябре ускорилась до 62% в годовом выражении и достигла максимума за 11 месяцев, согласно данным Статистического института страны (Turkstat). В октябре рост цен составлял 61,4%.
При этом динамика инфляции по-прежнему соответствует прогнозам ЦБ.