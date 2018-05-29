Турецкие эксперты ожидают падения доллара до 4,4 лиры

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Новое решение Центробанка Турции относительно денежно-кредитной политики укрепило лиру.

Как сообщает Report, по мнению турецких экспертов, курс доллара может снизиться до 4,4 TRY/USD.

Эксперты полагают, что в связи с каникулами в США и Великобритании сегодня активность повысится на международных валютных биржах.

Вчера Центробанк Турции объявил, что процесс упрощения операционных рамок денежно-кредитной политики завершен, и его реализация начнется с 1 июня. Согласно новому решению, размер еженедельной ставки по операциям репо составит 16,5%. Регулятор построит денежно-кредитную политику по большей части на этом показателе.