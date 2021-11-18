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Турецкая валюта продолжает обновлять антирекорды

Турецкая валюта продолжает обновлять антирекорды Курс турецкой лиры по отношению к доллару вновь обновил исторический минимум в ожидании очередного снижения учетной ставки центробанком страны в четверг, свидетельствуют данные торгов.
Финансы
18 ноября 2021 г. 14:00
Турецкая валюта продолжает обновлять антирекорды

Курс турецкой лиры по отношению к доллару вновь обновил исторический минимум в ожидании очередного снижения учетной ставки центробанком страны в четверг, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, в четверг курс доллара к лире возрос до 10,98 лиры за доллар США, что стало новым антирекордом, после чего турецкая валюта несколько укрепилась, по состоянию на 13.30 (по бакинскому времени) курс составил 10,77.

Центробанк Турции принял в конце октября решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение. Эксперты ожидают очередного снижения ставки регулятором в четверг.

Лира начала резко дешеветь в середине октября на новости об увольнении трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение.

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Версия на английском языке Turkish lira hits all-time low again

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