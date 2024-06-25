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Турецкая валюта побила антирекорд, перешагнув отметку в 33 лиры за доллар

Турецкая валюта побила антирекорд, перешагнув отметку в 33 лиры за доллар Национальная валюта Турции побила антирекорд, преодолев отметку в 33 турецкие лиры за один доллар. Максимальный курс лиры на торгах во вторник составил 33,13 лиры за доллар.
Финансы
25 июня 2024 г. 14:32
Турецкая валюта побила антирекорд, перешагнув отметку в 33 лиры за доллар

Национальная валюта Турции побила антирекорд, преодолев отметку в 33 турецкие лиры за один доллар. Максимальный курс лиры на торгах во вторник составил 33,13 лиры за доллар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал "Сёзджу".

Турецкая валюта начала стремительно обесцениваться в мае 2023 года, когда в республике проходили президентские и парламентские выборы. Перед первым туром выборов президента, состоявшимся 14 мая, курс лиры составлял 19,57 к одному доллару.

Согласно прогнозам участников рынка, опрошенным турецким Центробанком в июне, обменный курс национальной валюты к концу года ожидается на уровне 37,75 турецкой лиры за один доллар.

Власти Турции заявляют, что ситуация в турецкой экономике начнет стабилизироваться во второй половине года. Глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек сообщал, что снижение инфляции начнется в июне и по итогам года она опустится до 38% с 75,4% в мае.

Центробанк Турции в июне прошлого года впервые более чем за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего регулярно пересматривал в сторону повышения. С марта регулятор оставляет ее неизменной на уровне 50%.

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Версия на английском языке Turkish currency breaks anti-record, exceeding 33 liras per dollar

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