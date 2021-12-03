Турецкая лира за год подешевела более чем на 45%

Курс турецкой лиры к доллару в пятницу умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму.

Курс турецкой лиры к доллару в пятницу умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму.

Об этом передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На торгах утром в пятницу турецкая валюта упала на 1%, затем курс составил 13,79 лир за доллар США.

Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год более чем на 45%, до 13,8, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.