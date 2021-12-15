Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду

Турецкая валюта в среду снизилась более чем на 1,5% к доллару США и снова приближается к историческому минимуму.

Турецкая валюта в среду снизилась более чем на 1,5% к доллару США и снова приближается к историческому минимуму.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Валютные торги утром начались с отметки 14,38 лиры за доллар, а затем достиг 14,6 лиры.

В понедельник курс лиры упал более чем на 5% и достиг нового исторического минимума, после чего центробанк Турции прибег к очередным валютным интервенциям, укрепившим лиру. Эксперты связывают падение нацвалюты с ожидаемым 16 декабря новым снижением учетной ставки. Кроме того, в понедельник международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Турции в иностранной валюте, находящегося на уровне "B+", до негативного.

Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%.