О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду

Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду Турецкая валюта в среду снизилась более чем на 1,5% к доллару США и снова приближается к историческому минимуму.
Финансы
15 декабря 2021 г. 11:38
Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду

Турецкая валюта в среду снизилась более чем на 1,5% к доллару США и снова приближается к историческому минимуму.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Валютные торги утром начались с отметки 14,38 лиры за доллар, а затем достиг 14,6 лиры.

В понедельник курс лиры упал более чем на 5% и достиг нового исторического минимума, после чего центробанк Турции прибег к очередным валютным интервенциям, укрепившим лиру. Эксперты связывают падение нацвалюты с ожидаемым 16 декабря новым снижением учетной ставки. Кроме того, в понедельник международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Турции в иностранной валюте, находящегося на уровне "B+", до негативного.

Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish lira close to record low again

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
8 декабря 2021 г. 15:44
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi