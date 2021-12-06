Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду

Курс турецкой лиры к доллару в понедельник умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму.

Курс турецкой лиры к доллару в понедельник умеренно падает, приближаясь к историческому минимуму.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости, на торгах турецкая валюта упала на 1%, по состоянию на 11.15 по бакинскому времени курс составил 13,83 лиры за доллар США.

Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, до 13,9, а 23 ноября упала на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.