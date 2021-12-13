Турецкая лира вновь обновила антирекорд

Турецкая валюта в очередной раз обновила исторический минимум, преодолев отметку 14 лир за доллар США.

Турецкая валюта в очередной раз обновила исторический минимум, преодолев отметку 14 лир за доллар США.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Эксперты связывают это с ожидаемым 16 декабря новым снижением учетной ставки Центробанком страны.

Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%. Максимальное суточное падение за последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября — лира в этот день обвалилась на 16%. Это произошло после того, как 18 ноября регулятор принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.