Турецкая лира стабилизировалась на уровне 12 лир за доллар

Курс турецкой валюты в четверг не испытывает сильных колебаний после резкого падения во вторник, оставаясь на уровне около 12 лир за доллар США.

Курс турецкой валюты в четверг не испытывает сильных колебаний после резкого падения во вторник, оставаясь на уровне около 12 лир за доллар США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.30 по бакинскому времени курс турецкой валюты составил 11,93 за доллар. Ранее в четверг он изменялся в диапазоне от 11,9 до 12,1.

Турецкая валюта подешевела за год почти на 40%, а во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.